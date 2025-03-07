8 Марта в Псковской области будет не по-мартовски тепло

11:00, 07 марта 2025, ПАИ

8 марта в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ночью без существенных осадков, в отдельных районах туман. Во второй половине дня местами пройдёт небольшой дождь. Будет дуть западный ветер ночью со скоростью 3-8 метров в секунду, днем - 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по области: ночью -1...+4 градуса, днём +8...+13 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.