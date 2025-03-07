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Общество

8 Марта в Псковской области будет не по-мартовски тепло

8 марта в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Ночью без существенных осадков, в отдельных районах туман. Во второй половине дня местами пройдёт небольшой дождь. Будет дуть западный ветер ночью со скоростью 3-8 метров в секунду, днем - 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по области: ночью -1...+4 градуса, днём +8...+13 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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