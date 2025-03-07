Студенты-целевики Псковской области, заключившие договор с администрацией муниципалитета, будут получать дополнительную выплату

11:08, 07 марта 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление правительства Псковской области о предоставлении мер поддержки студентам, заключившим договор о целевом обучении с органом местного самоуправления.

«Такие студенты будут получать ежемесячно выплату в 7,5 тысячи рублей, за исключением летних каникул», – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Важное условие предоставления выплаты – студенты должны учиться без троек и не иметь академической задолженности.

Принятая мера поддержки – ещё один шаг для привлечения молодых кадров на муниципальную службу, отметил Михаил Ведерников.

Напомним, в Псковской области запущена региональная программа «Земский муниципальный служащий», призванная способствовать решению кадрового вопроса на муниципальной службе.