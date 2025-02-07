Стал известен размер единовременной выплаты для молодых специалистов на муниципальной службе в Псковской области

20:37, 07 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление правительства региона о предоставлении меры поддержки молодым специалистам, впервые поступившим на муниципальную службу. Они будут получать единовременно 500 тысяч рублей.

Постановление и положение о предоставлении меры поддержки опубликованы на региональном правовом портале.

Напомним, в Псковской области принята региональная программа «Земский муниципальный служащий». «Актуальность программы очевидна. Главы муниципальных образований постоянно говорят о дефиците кадров, обращают внимание на необходимость повышения квалификации тех, кто уже работает. Разрез вакантных должностей большой – от ведущего специалиста до первого заместителя главы администрации муниципального образования», – заявлял при обсуждении программы глава региона.