Стал известен размер единовременной выплаты для молодых специалистов на муниципальной службе в Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление правительства региона о предоставлении меры поддержки молодым специалистам, впервые поступившим на муниципальную службу. Они будут получать единовременно 500 тысяч рублей.
Постановление и положение о предоставлении меры поддержки опубликованы на региональном правовом портале.
Напомним, в Псковской области принята региональная программа «Земский муниципальный служащий». «Актуальность программы очевидна. Главы муниципальных образований постоянно говорят о дефиците кадров, обращают внимание на необходимость повышения квалификации тех, кто уже работает. Разрез вакантных должностей большой – от ведущего специалиста до первого заместителя главы администрации муниципального образования», – заявлял при обсуждении программы глава региона.
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