Иван Белугин: Проехал на автомобиле в самые дальние закоулки Локнянского округа – радио «7 НЕБО» работает

14:47, 07 марта 2025, ПАИ

Радиостанция «7 НЕБО» работает даже в самых дальних закоулках Локнянского муниципального округа. Об этом сообщил глава округа Иван Белугин в эфире радиомарафона, посвященного запуску областного вещания радио «7 НЕБО».

«Прежде всего мне хочется поблагодарить, что «7 НЕБО» появилось у нас в Локне и окрестностях. Я сам лично на автомобиле недавно проехал в самые дальние закоулки округа и проверил – радио работает, даже в нашем заповеднике», – подчеркнул Иван Белугин.

Сейчас в Локнянском округе активно готовятся к 80-летию Победы и планируется зажжение Вечного огня на центральном братском захоронении, поделился последними новостями глава округа.

«У нас уже есть договоренности с «Газпромом». Мы буквально вчера с депутатами Собрания согласовали финансирование на благоустройство самой чаши Вечного огня, поэтому в ближайшее время, как только погода позволит, мы приступим вместе с «Газпромом» к этим работам. Это памятное событие, которое войдет в историю Локни, состоится в этом году», – уточнил спикер.

Кроме того, Иван Белугин поздравил всех девочек, девушек и женщин Локнянского муниципального округа с наступающим Международным женским днём.

«Пользуясь случаем, поздравляю также дам своей семьи с наступающим праздником. Пусть каждый день царит такая же атмосфера, как и 8 Марта, когда близкие мужчины заботятся не покладая рук о комфорте своих близких дам. Конечно же, самое главное – здоровье», – заключил он.

Напомним, старт областному радиовещанию «7 НЕБА» дал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиомарафона. Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области.