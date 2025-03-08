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Юрий Кравцов: Я очень рад запуску областного радиовещания «7 НЕБА»

Глава Пустошкинского района Юрий Кравцов заявил, что рад запуску областного радиовещания «7 НЕБА».

«Однозначно радио может стать замечательным спутником. Нам важны новости, а особенно удобно, когда они поступают в фоновом режиме. Многие мои коллеги слушают радио. И запуск областного радиовещания «7 НЕБА» – это большая перспектива. Я очень рад, что у нас реализовывается такой проект. Я уже слышал отзывы коллег – они очень рады», – отметил Юрий Кравцов.

В муниципалитете сейчас реализуют ряд проектов. Например, жители готовят заявки на участие в конкурсе ТОС и в проекте «Формирование комфортной городской среды», рассказал глава района. «Я рад, что организована возможность участия в конкурсе. Работа кипит», – подчеркнул он.

Кроме того, глава района поздравил женщин с 8 Марта. «Хочу пожелать женщинам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пускай рядом с вами будут ваши любимые люди. Пусть они радуют вас вниманием и заботой», – заключил Юрий Кравцов.

Напомним, старт областному радиовещанию «7 НЕБА» дал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиомарафона. Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области.

Добавим, что сегодня в 12:00 на «7 НЕБЕ» стартует праздничная программа с поздравлениями со всей Псковской области.

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