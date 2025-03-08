Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Алексей Кузьмин: Теперь в машине буду включать именно «7 НЕБО»

Своим мнением о запуске областного радиовещания «7 НЕБА» поделился глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

«Я, конечно, радио, слушаю нечасто, тем не менее в дороге его включаю. Теперь в машине буду включать именно «7 НЕБО»! За это вам большое спасибо», – отметил Алексей Кузьмин во время праздничного радиомарафона, посвящённого запуску областного вещания «7 НЕБА».

Он также рассказал, что в муниципалитете сейчас идёт активная подготовка к празднованию 80-летия Победы. «У нас запланировано большое количество мероприятий. Сейчас уже мы занялись благоустройством братских захоронений. Здесь, конечно, хочется отметить, что нам очень много помогают спонсоры», – подчеркнул Алексей Кузьмин.

Также глава района поздравил жительниц с 8 Марта. «Хочу пожелать им крепкого здоровья, огромного женского счастья, любви и больше внимания и заботы со стороны нас, мужчин», – сказал Алексей Кузьмин.

Напомним, старт областному радиовещанию «7 НЕБА» дал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиомарафона. Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области.

Добавим, что сегодня в 12:00 на «7 НЕБЕ» стартовала праздничная программа с поздравлениями со всей Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 марта 2025

Более 800 псковичек поздравили с 8 Марта волонтёры на улицах города
08 марта 2025

Псковичек предупредили о схемах мошенничества с доставкой букетов
08 марта 2025

Алексей Кузьмин: Теперь в машине буду включать именно «7 НЕБО»
08 марта 2025

Новый вольер сделали для енотов на псковском подворье «Птичий дворик»
08 марта 2025

Какая погода ждёт жителей Европейской России в марте
08 марта 2025

Игорь Иванов поздравил псковичек с 8 Марта
08 марта 2025

Юрий Кравцов: Я очень рад запуску областного радиовещания «7 НЕБА»
08 марта 2025

До +10 градусов ожидается в Псковской области 9 марта

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...