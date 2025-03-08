Алексей Кузьмин: Теперь в машине буду включать именно «7 НЕБО»

14:47, 08 марта 2025, ПАИ

Своим мнением о запуске областного радиовещания «7 НЕБА» поделился глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

«Я, конечно, радио, слушаю нечасто, тем не менее в дороге его включаю. Теперь в машине буду включать именно «7 НЕБО»! За это вам большое спасибо», – отметил Алексей Кузьмин во время праздничного радиомарафона, посвящённого запуску областного вещания «7 НЕБА».

Он также рассказал, что в муниципалитете сейчас идёт активная подготовка к празднованию 80-летия Победы. «У нас запланировано большое количество мероприятий. Сейчас уже мы занялись благоустройством братских захоронений. Здесь, конечно, хочется отметить, что нам очень много помогают спонсоры», – подчеркнул Алексей Кузьмин.

Также глава района поздравил жительниц с 8 Марта. «Хочу пожелать им крепкого здоровья, огромного женского счастья, любви и больше внимания и заботы со стороны нас, мужчин», – сказал Алексей Кузьмин.

Напомним, старт областному радиовещанию «7 НЕБА» дал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиомарафона. Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области.

Добавим, что сегодня в 12:00 на «7 НЕБЕ» стартовала праздничная программа с поздравлениями со всей Псковской области.