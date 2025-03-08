Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Открытый взгляд»

15:42, 08 марта 2025, ПАИ

УМВД России по Псковской области проводит региональный этап конкурса «Открытый взгляд», сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фотоконкурс проходит в семи категориях, одной из которых является «Полиция глазами общества». В ней будут оцениваться фотоработы, отражающие деятельность МВД России. К участию приглашаются фотожурналисты из СМИ, профессиональные фотографы, а также любители фотографии, не имеющие отношения к службе в системе МВД России.

Заявку можно подать до 15 марта в культурный центр УМВД России по Псковской области (mvd60@mvd.gov.ru).

К заявкам нужно приложить фотоработы со следующими условиями: формат «jpeg» первого сохранения с максимальным качеством, фотокачество 300 dpi, цветовое пространство «RGB», размер изображения не менее 4500 пикселей по длинной стороне, правильная ориентация горизонталь-вертикаль. Кроме прочего, нужно указать: ФИО автора, название фотоработы, наименование СМИ.

Всю допинформацию можно получить по номерам 8 (8112) 59-35-59, 59-35-76.