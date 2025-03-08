Олег Лебедев: Верю, что «7 НЕБО» подарит нам массу положительных эмоций

17:14, 08 марта 2025, ПАИ

Глава Куньинского района Олег Лебедев выразил уверенность, что на радиостанции «7 НЕБО» будет множество проектов, которые подарят жителям Псковской области массу положительных эмоций.

«Это прекрасная сеть. Будем надеяться, что она нам подарит массу положительных эмоций. Очень замечательно, что она теперь будет распространена во всех муниципальных районах Псковской области», – отметил Олег Лебедев во время праздничного радиомарафона, посвящённого запуску областного вещания «7 НЕБА».

Глава муниципалитета также рассказал, что в районе активно вручают медали в честь 80-лети Победы.

«К сожалению, конечно, у нас на территории района не осталось ни одного участника Великой Отечественной войны. Но есть ещё люди, которые были свидетелями тех страшных событий, которые могут ещё и поделиться своими воспоминаниями. Среди них есть труженики тыла, несовершеннолетние узники, вдовы участников Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. И конечно, безусловно, многие из них самоотверженно помогали фронту и все без исключения помогали восстанавливать города и сёла в послевоенное время», – сказал он.

Олег Лебедев также поздравил женщин с 8 Марта. «Я от всей души хочу пожелать отличного настроения, семейного благополучия, неувядаемой красоты, приятных сюрпризов от любимых и близких людей. Конечно же, исполнения желаний. И пусть каждый день наши милые дамы будут иметь немало поводов порадовать окружающих своей улыбкой», – заключил глава района.

Напомним, старт областному радиовещанию «7 НЕБА» дал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиомарафона. Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области.

Добавим, что сегодня в 12:00 на «7 НЕБЕ» стартовала праздничная программа с поздравлениями со всей Псковской области.