Обновить Telegram для борьбы с мошенниками порекомендовали россиянам в МВД

16:09, 10 марта 2025, ПАИ

Россиянам порекомендовали в МВД обновить Telegram. Это поможет пользователям эффективнее выявлять мошенников, которые используют платформу в преступных целях. Об этом сообщается в телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По словам сотрудников, ключевое нововведение мессенджера – возможность видеть дату регистрации и страну телефона при связи с незнакомыми контактами. Это позволит пользователям оперативно выявлять несоответствия между информацией в профиле и данными, предоставленными потенциальным мошенником, подчеркнули в ведомстве.

При обнаружении подобных несоответствий россиянам порекомендовали немедленно прекратить общение с подозрительным контактом. Особое внимание также рекомендуется уделять недавно созданным аккаунтам в Telegram, подчеркнули в МВД.