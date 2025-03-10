Обновить Telegram для борьбы с мошенниками порекомендовали россиянам в МВД
Россиянам порекомендовали в МВД обновить Telegram. Это поможет пользователям эффективнее выявлять мошенников, которые используют платформу в преступных целях. Об этом сообщается в телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По словам сотрудников, ключевое нововведение мессенджера – возможность видеть дату регистрации и страну телефона при связи с незнакомыми контактами. Это позволит пользователям оперативно выявлять несоответствия между информацией в профиле и данными, предоставленными потенциальным мошенником, подчеркнули в ведомстве.
При обнаружении подобных несоответствий россиянам порекомендовали немедленно прекратить общение с подозрительным контактом. Особое внимание также рекомендуется уделять недавно созданным аккаунтам в Telegram, подчеркнули в МВД.
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