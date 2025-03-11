Псковских рыбаков предупредили об опасности выхода на лёд

13:40, 11 марта 2025, ПАИ

Оперативная группа ГУ МЧС России по Псковской области совместно с сотрудниками ГАИ дежурила на трассе Псков – Гдов для предотвращения выхода псковичей на лёд Псковского и Чудского озёр. Специалисты проинструктировали 13 рыбаков-любителей, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области









Жителям области напомнили, что за несоблюдение мер безопасности они могут получить штраф две тысячи рублей. Для должностных лиц он составит четыре тысячи рублей, а для юрлиц – пять тысяч рублей.

В МЧС призвали псковичей не выходить на лёд и быть осторожными.

Напомним, что более 60 раз с начала года выезжали псковские спасатели по сообщениям о происшествиях на воде. Также более 20 рыбаков, провалившихся под лёд, спасено на озёрах Псковской области в минувшие выходные, 8–9 марта. За этот же период в регионе утонуло восемь человек.