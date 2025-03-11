Псковских рыбаков предупредили об опасности выхода на лёд
Оперативная группа ГУ МЧС России по Псковской области совместно с сотрудниками ГАИ дежурила на трассе Псков – Гдов для предотвращения выхода псковичей на лёд Псковского и Чудского озёр. Специалисты проинструктировали 13 рыбаков-любителей, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Жителям области напомнили, что за несоблюдение мер безопасности они могут получить штраф две тысячи рублей. Для должностных лиц он составит четыре тысячи рублей, а для юрлиц – пять тысяч рублей.
В МЧС призвали псковичей не выходить на лёд и быть осторожными.
Напомним, что более 60 раз с начала года выезжали псковские спасатели по сообщениям о происшествиях на воде. Также более 20 рыбаков, провалившихся под лёд, спасено на озёрах Псковской области в минувшие выходные, 8–9 марта. За этот же период в регионе утонуло восемь человек.
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