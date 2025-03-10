Мировые рок-хиты на виолончелях с симфоническим оркестром прозвучат в Пскове

15:04, 11 марта 2025, ПАИ

Симфоническое шоу «Мировые рок-хиты на виолончелях с симфоническим оркестром» от Renaissance Cellos пройдёт на сцене Псковской областной филармонии 5 апреля в 18:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

В программе концерта прозвучат авторские аранжировки хитов рок-групп в исполнении виолончелей и симфонического оркестра. Организаторы обещают, что зрителей ждут оригинальное исполнение и яркие эмоции.

На сцену выйдут виолончелисты Алексей Зленко, Екатерина Молина, Анна Зарубина, Григорий Горячев, пианистка Анастасия Гончарова и барабанщик Максим Баженов. Концерт продлится два часа с антрактом.