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Культура

Мировые рок-хиты на виолончелях с симфоническим оркестром прозвучат в Пскове

Симфоническое шоу «Мировые рок-хиты на виолончелях с симфоническим оркестром» от Renaissance Cellos пройдёт на сцене Псковской областной филармонии 5 апреля в 18:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

В программе концерта прозвучат авторские аранжировки хитов рок-групп в исполнении виолончелей и симфонического оркестра. Организаторы обещают, что зрителей ждут оригинальное исполнение и яркие эмоции.

На сцену выйдут виолончелисты Алексей Зленко, Екатерина Молина, Анна Зарубина, Григорий Горячев, пианистка Анастасия Гончарова и барабанщик Максим Баженов. Концерт продлится два часа с антрактом.

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