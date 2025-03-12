Умер заместитель главврача Бежаницкой межрайонной больницы
Умер заместитель главврача, врач-инфекционист Бежаницкой межрайонной больницы Илья Рудометов, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
44 года Илья Рудометов посвятил медицине, 39 из которых работал в Бежаницах. С 1986 года работал на руководящих должностях в качестве заведующего детским, инфекционным отделением и заведующего поликлиникой. С 1990 года и до последнего времени являлся заместителем главного врача.
Прощание состоится 14 марта в 10:00 в часовне Тихвинской иконы Божией Матери в Бежаницах на Советской, 66.
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