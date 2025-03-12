Умер заместитель главврача ​Бежаницкой межрайонной больницы

13:06, 12 марта 2025, ПАИ

Умер заместитель главврача, врач-инфекционист ​Бежаницкой межрайонной больницы Илья Рудометов, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

44 года Илья Рудометов посвятил медицине, 39 из которых работал в Бежаницах. С 1986 года работал на руководящих должностях в качестве заведующего детским, инфекционным отделением и заведующего поликлиникой. С 1990 года и до последнего времени являлся заместителем главного врача.

Прощание состоится 14 марта в 10:00 в часовне Тихвинской иконы Божией Матери в Бежаницах на Советской, 66.