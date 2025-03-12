Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Умер заместитель главврача ​Бежаницкой межрайонной больницы

Умер заместитель главврача, врач-инфекционист ​Бежаницкой межрайонной больницы Илья Рудометов, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Илья Рудометов. Фото регионального комитета по здравоохранению

44 года Илья Рудометов посвятил медицине, 39 из которых работал в Бежаницах. С 1986 года работал на руководящих должностях в качестве заведующего детским, инфекционным отделением и заведующего поликлиникой. С 1990 года и до последнего времени являлся заместителем главного врача.

Прощание состоится 14 марта в 10:00 в часовне Тихвинской иконы Божией Матери в Бежаницах на Советской, 66.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 марта 2025

Правдивые страницы истории: зверский расстрел жителей деревни Подгорье в Дедовичском районе
12 марта 2025

Школьникам в Дедовичском районе рассказали о запрете выхода на лёд
12 марта 2025

Псковский театр драмы опубликовал репертуар на май
12 марта 2025

Движение большегрузов ограничат на дорогах Пскова почти на месяц
12 марта 2025

Каждый ТИК Псковской области шефствует над воинскими мемориалами - Игорь Сопов
12 марта 2025

Медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам в Локнянском округе
12 марта 2025

В деревне Ногино Островского района началось строительство внутрипоселкового газопровода
12 марта 2025

Об интеграции импатриантов в Псковской области рассказала Елена Полонская

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...