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Общество

Густой туман сохранится в Псковской области в первой половине дня

13 марта в Псковской области ожидается густой туман, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС. В первой половине дня местами по региону сохранится туман с видимостью 500 метров и менее.

Фото: ПАИ

МЧС рекомендует в условиях плохой видимости быть осторожными за рулём, снизить скорость и отказаться от маневров, использовать противотуманные фары, переходить дорогу только в установленных местах.

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