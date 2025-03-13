Густой туман сохранится в Псковской области в первой половине дня
13 марта в Псковской области ожидается густой туман, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС. В первой половине дня местами по региону сохранится туман с видимостью 500 метров и менее.
МЧС рекомендует в условиях плохой видимости быть осторожными за рулём, снизить скорость и отказаться от маневров, использовать противотуманные фары, переходить дорогу только в установленных местах.
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