Об уборке улиц Пскова после зимы доложил губернатору глава города

17:56, 13 марта 2025, ПАИ

Об уборке улиц Пскова после зимы доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову глава города Борис Елкин. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«На рабочей встрече с главой города Пскова Борисом Елкиным обсудили основные темы обращений жителей областного центра», – написал Михаил Ведерников.

Одна из тем – уборка улиц Пскова, уточнил он. «Сухая и влажная уборка дорог и тротуаров производится с помощью уличных пылесосов, которые мы приобретали ранее. Мыть улицы рабочие начнут, когда установится тёплая погода, чтобы избежать образования наледи», – пояснил глава региона.