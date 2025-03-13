Об уборке улиц Пскова после зимы доложил губернатору глава города
Об уборке улиц Пскова после зимы доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову глава города Борис Елкин. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
«На рабочей встрече с главой города Пскова Борисом Елкиным обсудили основные темы обращений жителей областного центра», – написал Михаил Ведерников.
Одна из тем – уборка улиц Пскова, уточнил он. «Сухая и влажная уборка дорог и тротуаров производится с помощью уличных пылесосов, которые мы приобретали ранее. Мыть улицы рабочие начнут, когда установится тёплая погода, чтобы избежать образования наледи», – пояснил глава региона.
Ранее сообщалось, что генеральная уборка продолжается на улицах Пскова. Для этого к работе в городе привлекли специальную технику.