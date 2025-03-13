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Общество

Об уборке улиц Пскова после зимы доложил губернатору глава города

Об уборке улиц Пскова после зимы доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову глава города Борис Елкин. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«На рабочей встрече с главой города Пскова Борисом Елкиным обсудили основные темы обращений жителей областного центра», – написал Михаил Ведерников.

Одна из тем – уборка улиц Пскова, уточнил он. «Сухая и влажная уборка дорог и тротуаров производится с помощью уличных пылесосов, которые мы приобретали ранее. Мыть улицы рабочие начнут, когда установится тёплая погода, чтобы избежать образования наледи», – пояснил глава региона.

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