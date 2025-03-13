Специальную технику привлекли к уборке Пскова после зимы
Специальное оборудование подключили к генеральной уборке города Пскова после зимы. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».
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Фото: скриншоты из выпуска телеканала
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Фото: скриншоты из выпуска телеканала
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Фото: скриншоты из выпуска телеканала
Коммунальщики убирают улицы с помощью подметально-уборочной машины, или «Бродвея», как его называют специалисты. В ней щётки заметают грязь в контейнер, который тянет трактор. Это часть механической уборки, поясняют коммунальщики.
Техника работает и при минусовых температурах, поэтому работа продолжается и в ночное время суток. А днём специальная поливомоечная машина смывает загрязнение с проезжей части.
Кроме того, в городе используют машину-пылесос. Она убирает, моет проезжую часть и тротуары.
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