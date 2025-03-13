Специальную технику привлекли к уборке Пскова после зимы

11:01, 13 марта 2025, ПАИ

Специальное оборудование подключили к генеральной уборке города Пскова после зимы. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».



Фото: скриншоты из выпуска телеканала



Фото: скриншоты из выпуска телеканала



Фото: скриншоты из выпуска телеканала





Коммунальщики убирают улицы с помощью подметально-уборочной машины, или «Бродвея», как его называют специалисты. В ней щётки заметают грязь в контейнер, который тянет трактор. Это часть механической уборки, поясняют коммунальщики.

Техника работает и при минусовых температурах, поэтому работа продолжается и в ночное время суток. А днём специальная поливомоечная машина смывает загрязнение с проезжей части.

Кроме того, в городе используют машину-пылесос. Она убирает, моет проезжую часть и тротуары.