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Общество

Генеральная уборка продолжается на улицах Пскова

Генеральная уборка продолжается на улицах Пскова, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Здесь и далее: скриншоты из выпуска телеканала

Псковские коммунальщики убирают грязь, скопившуюся за зимний период. Работают люди, самосвалы и машины-пылесосы.

Раньше техника убирала снег, а теперь её задача – устранить грязь, которая скопилась после зимы.

Отметим, что уборку проводят в два этапа: вручную и с помощью машин. Мусор с газонов собирают граблями, а спрессованную грязь из лотка достают лопатами.

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