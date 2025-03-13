Генеральная уборка продолжается на улицах Пскова
Генеральная уборка продолжается на улицах Пскова, сообщает телеканал «Первый Псковский».
Псковские коммунальщики убирают грязь, скопившуюся за зимний период. Работают люди, самосвалы и машины-пылесосы.
Раньше техника убирала снег, а теперь её задача – устранить грязь, которая скопилась после зимы.
Отметим, что уборку проводят в два этапа: вручную и с помощью машин. Мусор с газонов собирают граблями, а спрессованную грязь из лотка достают лопатами.
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