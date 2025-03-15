Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О подготовке к всероссийской акции «Храним огонь Победы» в Псковской области рассказал Антон Дымов

На каком этапе сейчас находится реализация всероссийской акции «Храним огонь Победы» в Псковской области, рассказал руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Здесь и далее: скриншоты из видео, размещённого в телеграм-канале Михаила Ведерникова

«У нас Ершово и Локня. Проектные работы завершены в полном объеме. Строительно-монтажные работы в деревне Ершово выполнены. Мы на сегодняшний день ждем благоустройство, которое выполняет администрация Псковского района. На следующей неделе пройдёт рабочая встреча с подрядной организацией по благоустройству. В конце месяца у нас приходит горелка и звезда. Мы будем уже в зависимости от благоприятных погодных условий осуществлять монтаж», – отметил Антон Дымов.

В поселке Локня с помощью администрации были выполнены необходимые дренажные работы для отведения воды. «На следующей неделе мы заезжаем туда и приступим к выполнению строительно-монтажных работ. В сроки мы точно уложимся», – заключил он.

Ранее сообщалось, что более 26 километров газовых сетей построили в Псковской области с начала года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 марта 2025

Кошка Маша вышла в финал конкурса «Хвостатые хранители 2.0»
15 марта 2025

О подготовке к всероссийской акции «Храним огонь Победы» в Псковской области рассказал Антон Дымов
15 марта 2025

Сильный ветер и мокрый снег накроют Псковскую область в ближайшие дни
15 марта 2025

Михаил Ведерников призвал Антона Дымова уделять особое внимание запросам участников СВО по газовым вопросам
15 марта 2025

Более 26 километров газовых сетей построили в Псковской области с начала года
15 марта 2025

Ирина Иванова: Командирам воинских частей передана вся информация о программе «Герои земли Псковской»
15 марта 2025

Порядка 150 заявок уже поступило на региональную программу «Герои земли Псковской»
15 марта 2025

Снежные заряды ждут жителей СЗФО в эти выходные

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...