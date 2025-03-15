О подготовке к всероссийской акции «Храним огонь Победы» в Псковской области рассказал Антон Дымов

12:16, 15 марта 2025, ПАИ

На каком этапе сейчас находится реализация всероссийской акции «Храним огонь Победы» в Псковской области, рассказал руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«У нас Ершово и Локня. Проектные работы завершены в полном объеме. Строительно-монтажные работы в деревне Ершово выполнены. Мы на сегодняшний день ждем благоустройство, которое выполняет администрация Псковского района. На следующей неделе пройдёт рабочая встреча с подрядной организацией по благоустройству. В конце месяца у нас приходит горелка и звезда. Мы будем уже в зависимости от благоприятных погодных условий осуществлять монтаж», – отметил Антон Дымов.

В поселке Локня с помощью администрации были выполнены необходимые дренажные работы для отведения воды. «На следующей неделе мы заезжаем туда и приступим к выполнению строительно-монтажных работ. В сроки мы точно уложимся», – заключил он.