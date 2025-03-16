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Александр Котов: Стабильность работы коммунальных служб – залог благополучия общества

С профессиональным праздником поздравил работников и ветеранов сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Ваша работа касается каждого жителя нашего региона и не знает ни праздников, ни выходных. Вы обеспечиваете людей теплом и водой, поддерживаете чистоту дворов и улиц, создаёте уютные уголки в скверах и парках, берёте на себя повседневные житейские заботы, дарите красоту и хорошее настроение», – отметил он.

Александр Котов подчеркнул, что стабильность работы коммунальных служб – это залог благополучия общества, успешной реализации национальных проектов и развития экономики. «Учитывая всё это, в регионе ведётся серьёзная работа по обновлению коммунальной инфраструктуры и повышению надёжности системы ЖКХ. Этот процесс потребует значительных временных и финансовых затрат, но нет сомнений, что мы на правильном пути», – сказал председатель регионального парламента и пожелал всем здоровья, удачи и благополучия.

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