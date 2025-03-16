Михаил Ведерников наградил лучших работников сферы ЖКХ в регионе

13:57, 16 марта 2025, ПАИ

Региональными наградами отметил лучших работников сферы ЖКХ губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

Глава региона поздравил специалистов с профессиональным праздником. Он также назвал сферу ЖКХ одной из самых сложных, так как присутствует высокий износ коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах. Для решения этих сложностей ежегодно выделяется субсидия, которая составляет порядка 600 миллионов рублей.

Почётной грамотой главы региона была награждена машинист насосных установок псковского Горводоканала Инна Тетюхина. Награда была присвоена за высокий профессионализм и вклад в развитие ЖКХ региона.

Пяти представителям отрасли Михаил Ведерников вручил почётные знаки «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области». Среди них были слесарь, электромонтёр и планировщик предприятий, а также сотрудники управляющих компаний.

Ещё восемь человек были удостоены благодарственных писем правительства Псковской области. В их числе директор Псковской службы благоустройства города Денис Васильев, который поблагодарил губернатора и поздравил коллег с профессиональным праздником.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников поблагодарил работников сферы ЖКХ за непростой и важный труд.