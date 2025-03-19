20 марта часть великолучан останется без воды из-за ремонта

13:25, 19 марта 2025, ПАИ

20 марта часть великолучан останется без воды из-за ремонтных работ. Как сообщили ПАИ в администрации Великих Лук, водоснабжение отключат с 9:00 и до окончания ремонта на водопроводе на проспекте Ленина, 53.

Воды не будет по следующим адресам: пр. Ленина, 51/36, 53, 44, 46, 48/5, 55; ул. Дьяконова, 13а (Великолукский техникум железнодорожного транспорта); пр. Ленина, 46а (детский сад № 12); ул. Зверева, 36а (ООО «Бизнес-Центр»); ул. Зверева, 30/25 (складское помещение) ИП Ижевская; ул. Зверева, 30а (котельная № 9, ввод со стороны проспекта Ленина); пр. Ленина, 51/36; ул. Дьяконова, 9; пр. Ленина, 55; пр. Ленина, 46; пр. Ленина, 44; пр. Ленина, 53; пр. Ленина, 48/5.