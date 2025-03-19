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Общество

Специализированная ярмарка трудоустройства для инвалидов и лиц с ОВЗ прошла в Пскове

Специализированная ярмарка трудоустройства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья прошла на площадке Кадрового центра Пскова сегодня, 19 марта. По итогу ярмарку трудоустройства посетило 89 соискателей и было достигнуто 17 договорённостей о дальнейшем трудоустройстве, сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Кадровый центр Пскова

В ярмарке приняли участие более десяти работодателей, предоставивших порядка 150 рабочих мест для граждан соответствующей категории. На ярмарке была возможность посетить пять локаций. Работала локация ярмарки трудоустройства, где лица с ограниченными возможностями смогли пройти предварительное собеседование с работодателем с возможным трудоустройством.

Также в рамках «Клуба работодателей» можно было посетить круглый стол, на котором проходило обсуждение вопросов организации трудоустройства инвалидов, организации прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования граждан в рамках национального проекта «Кадры».

Локация профориентации была направлена на помощь людям в определении интересов, способностей и предпочтений в выборе профессиональной деятельности. В локации, отведённой для профориентационного экспресс-тестирования, помогали определить тип личности и подобрать наиболее подходящую профессию. Также участники ярмарки смогли пройти коммуникативный тренинг для молодёжи, направленный на развитие коммуникативных умений, знаний и способностей, которые определяют возможности человека установливать и поддерживать контакты и прогнозировать поведение.

Ярмарку посетили и учащиеся с инвалидностью и ОВЗ из ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса» и ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж». Их целью было прохождение профориентации, коммуникативного тренинга и профориентационного экспресс-тестирования, которые позволяют развить коммуникативные навыки в групповом взаимодействии и определить профессиональные интересы, способности и особенности личности для помощи в выборе подходящего направления профессиональной карьеры.

Помимо работодателей и соискателей, для консультирования граждан присутствовали представители отделения СФР по Псковской области, центра социальных выплат, филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

Ранее сообщалось, что одновременно 21 кадровый центр «Работа России» открылся 21 февраля в Псковской области.

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