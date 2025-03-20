Председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк станет гостем программы «Минкульт»

11:18, 20 марта 2025, ПАИ

Художник, председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 20 марта, в 14:00.

О прекрасном: как понять, что перед тобой современное искусство, а не профанация?

До и после: как звание заслуженного художника России меняет жизнь?

Мерило успеха: как определить успех в искусстве?

Большая ответственность: Чем занимается и какие задачи решает председатель Псковского регионального отделения Союза художников России?

Высокие мысли: как искусство должно влиять на людей и их восприятие мира?

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».