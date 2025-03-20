Председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк станет гостем программы «Минкульт»
Художник, председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 20 марта, в 14:00.
О прекрасном: как понять, что перед тобой современное искусство, а не профанация?
До и после: как звание заслуженного художника России меняет жизнь?
Мерило успеха: как определить успех в искусстве?
Большая ответственность: Чем занимается и какие задачи решает председатель Псковского регионального отделения Союза художников России?
Высокие мысли: как искусство должно влиять на людей и их восприятие мира?
Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк станет гостем программы «Минкульт»
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