Художник Виктор Лысюк стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Художник, председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 20 марта.
Главное из эфира:
- «Для художника Псков – это кладезь. Это природа, история, памятники. Даже не нужно ничего искать, достаточно просто выйти на улицу и пиши пейзаж», – отметил гость студии;
- художник также назвал такие города Псковской области для вдохновения, как Изборск, Печоры, Пушкинские Горы;
- цикл работ «Знамя Победы – путь от Пскова до Рейхстага» создадут псковские художники;
- «Мы съездим в Идрицу, изучим материалы, наберём этюдный материалы, напишем портреты уроженца Псковщины Михаила Минина и ещё четверых участников событий 1945 года», – рассказал Виктор Лысюк;
- в Псковском региональном отделении Союза художников России состоят 70 человек. Это живописцы, графики, дизайнеры, скульптуры и другие деятели искусства;
- в этом году в Союз приняли ещё четыре человека. Чтобы вступить туда, необходимо профессиональное образование и участие в выставках.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
20 марта 2025
Посвященная Всемирному дню поэзии литературно-художественная программа прошла в Пскове
20 марта 2025
Современным оборудованием для реабилитации оборудовали Псковский госпиталь для ветеранов войн
Современным оборудованием для реабилитации оборудовали Псковский госпиталь для ветеранов войн