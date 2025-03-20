Художник Виктор Лысюк стал гостем «Серебряного дождя». Главное

18:07, 20 марта 2025, ПАИ

Художник, председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 20 марта.

Главное из эфира: