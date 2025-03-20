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Художник Виктор Лысюк стал гостем «Серебряного дождя». Главное

Художник, председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 20 марта.

Виктор Лысюк. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • «Для художника Псков – это кладезь. Это природа, история, памятники. Даже не нужно ничего искать, достаточно просто выйти на улицу и пиши пейзаж», – отметил гость студии;
  • художник также назвал такие города Псковской области для вдохновения, как Изборск, Печоры, Пушкинские Горы;
  • цикл работ «Знамя Победы – путь от Пскова до Рейхстага» создадут псковские художники;
  • «Мы съездим в Идрицу, изучим материалы, наберём этюдный материалы, напишем портреты уроженца Псковщины Михаила Минина и ещё четверых участников событий 1945 года», – рассказал Виктор Лысюк;
  • в Псковском региональном отделении Союза художников России состоят 70 человек. Это живописцы, графики, дизайнеры, скульптуры и другие деятели искусства;
  • в этом году в Союз приняли ещё четыре человека. Чтобы вступить туда, необходимо профессиональное образование и участие в выставках.

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