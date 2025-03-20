Виктор Лысюк: Для художника Псков – это кладезь

16:00, 20 марта 2025, ПАИ

О том, чем Псков привлекает художников, рассказал председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 20 марта.

Виктор Лысюк жил и учился в Ленинграде, но после учёбы решил переехать в Псков. «Для художника Псков – это кладезь. Это природа, история, памятники. Даже не нужно ничего искать, достаточно просто выйти на улицу и пиши пейзаж», – отметил гость студии.

Также художник назвал такие города Псковской области для вдохновения, как Изборск, Печоры, Пушкинские Горы. «Меня всегда интересовала эта тема, и я не думал о том, чтобы ехать в Санкт-Петербург. Я остался здесь, и здесь же родились дети, а потом всё как-то само сложилось», – заключил он.