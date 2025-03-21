102-летний ветеран войны умер в Бежаницком районе

13:13, 21 марта 2025, ПАИ

21 марта на 103-м году жизни в Бежаницком районе умер ветеран Великой Отечественной войны Алексей Иванов, сообщает газета «Сельская новь».

Алексей Иванов родился в деревне Паличино Бежаницкого района. После четырёх классов Новинской школы работал в колхозе «Красное Паличино» рабочим.

В Красную армию был призван в марте 1944 года. Воевал в составе 30-го гвардейского стрелкового полка 8-й Панфиловской дивизии пулемётчиком. Был трижды ранен. В составе 158-го стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии освобождал Латвию от немецко-фашистских захватчиков. Победу 9 мая 1945 года встретил в Литве в составе 2-го Прибалтийского фронта.

Алексей Иванов награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За Победу над Германией», медалью Жукова, «Ветеран труда», знаком «Фронтовик 1941-1945», юбилейными наградами.

Практически всю свою жизнь Алексей Васильевич прожил в деревне Агерово. После войны работал в колхозе «Путь к коммунизму», сначала плотником в строительной бригаде, затем 22 года проработал шофёром.

Прощание с Алексеем Ивановым состоится 23 марта в церкви деревни Добрывичи.