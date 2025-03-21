Сотрудников администраций муниципалитетов Псковской области ознакомили с порядком привлечения нарушителей к ответственности

16:58, 21 марта 2025, ПАИ

Обучающий курс для сотрудников администраций всех муниципалитетов Псковской области начался в корпоративной академии правительства Псковской области сегодня, 21 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Представители УМВД России по Псковской области объяснили порядок выявления и фиксации признаков административного правонарушения. Вместе с этим они ознакомили ответственных лиц с порядком составления протокола в отношении безответственных граждан.

Второй модуль обучения состоится в апреле. Он будет посвящён практике рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Отметим, что мероприятия проводятся по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Эти занятия организуют в том числе и с целью привлечения к ответственности граждан, нарушающих установленный запрет выхода на лёд. Организаторы курса также подчеркнули, что обучение актуально и в преддверии пожароопасного и купального сезона.