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Общество

Сотрудников администраций муниципалитетов Псковской области ознакомили с порядком привлечения нарушителей к ответственности

Обучающий курс для сотрудников администраций всех муниципалитетов Псковской области начался в корпоративной академии правительства Псковской области сегодня, 21 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Представители УМВД России по Псковской области объяснили порядок выявления и фиксации признаков административного правонарушения. Вместе с этим они ознакомили ответственных лиц с порядком составления протокола в отношении безответственных граждан.

Второй модуль обучения состоится в апреле. Он будет посвящён практике рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Отметим, что мероприятия проводятся по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Эти занятия организуют в том числе и с целью привлечения к ответственности граждан, нарушающих установленный запрет выхода на лёд. Организаторы курса также подчеркнули, что обучение актуально и в преддверии пожароопасного и купального сезона.

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