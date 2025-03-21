Каждый пятый житель Пскова планирует купить автомобиль в кредит в 2025 году
22 % жителей СЗФО, в том числе Пскова, планируют купить автомобиль в кредит в текущем году. Такие данные приводит сервис «Авито Авто». Опрос проводился среди 10 000 человек и показал, что в среднем покупатели рассчитывают на сумму 2,1 млн рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе сервиса.
Согласно данным исследования, среди тех, кто намерен взять кредит на покупку автомобиля в этом году в СЗФО, 56 % рассматривают машины стоимостью до 2 млн рублей, 31 % – стоимостью от 2 до 3 млн рублей, 9 % – от 3 до 5 млн рублей. 4 % респондентов намерены взять кредит на автомобиль, цена которого выше 5 млн рублей.
39 % намерены воспользоваться кредитом на срок 1–3 года. 35 % рассматривают автокредит на 4–5 лет. 15 % хотели бы взять заемные средства на срок более 5 лет.
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