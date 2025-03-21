Стало известно, какие дела об административных правонарушениях чаще всего рассматривали в судах Псковской области

17:49, 21 марта 2025, ПАИ

Какие дела об административных правонарушениях чаще всего рассматривали в судах региона, рассказал председатель Псковского областного суда Олег Лазарев во время выступления на форуме судей Псковской области – 2025, который прошёл в Псковском государственном университете в пятницу, 21 марта.

Всего было рассмотрено более 20,5 тысячи дел об административных правонарушениях. Наибольшее количество составили дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, – 27 %.

Правонарушений в области финансов рассмотрено свыше 3,6 тысячи, или 17 %, и около 3,4 тысячи, или 16 %, в области дорожного движения.

Ранее сообщалось, что судей наградили в Псковской области.