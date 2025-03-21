Областной форум судей открылся в Пскове
Форум судей Псковской области – 2025 проходит в Псковском государственном университете в пятницу, 21 марта, передаёт корреспондент ПАИ.
В мероприятии принимают участие областные власти, руководители силовых структур региона, судьи Псковской области, студенты юридического факультета ПсковГУ.
Открыл форум председатель Псковского областного суда Олег Лазарев, который в своём докладе подводит итоги работы федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей Псковской области.
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