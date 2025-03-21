Судей наградили в Псковской области

16:46, 21 марта 2025, ПАИ

За вклад в развитие судебной системы наградили псковских судей. Торжественное мероприятие прошло в рамках форума судей Псковской области – 2025 в Псковском государственном университете в пятницу, 21 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор Михаил Ведерников за особый вклад в укрепление законности, защиту прав и свобод жителей Псковской области вручил медаль «Александр Невский с дружиной» Дмитрию Казанцеву.

Также почётной грамотой губернатора Псковской области награждены судья Псковского областного суда Игорь Панов, судья Великолукского городского суда Анна Тенюга и мировой судья судебного участка № 7 Куньинского района Юлия Ершова.

Благодарственные письма правительства Псковской области также вручили судье Псковского областного суда Ольге Русаковой, судье Псковского городского суда Ольге Жбановой, судье Великолукского городского суда Наталье Климанович.

Помимо этого, почётными грамотами Псковского областного Собрания депутатов наградили судью Псковского областного суда Татьяну Козлову, мирового судью судебного участка № 14 Пустошкинского района Тамару Финаженок и мирового судью судебного участка № 37 Псковского района Наталью Чечурову. Награды им вручил вице-спикер областного Собрания Армен Мнацаканян.

Также благодарность Псковского областного Собрания депутатов объявлена судье Псковского областного суда Галине Малыгиной, судье Псковского городского суда Марии Емельяновой, мировому судье судебного участка № 1 Бежаницкого района Ольге Фоминой.

Вручил награды и председатель Псковского областного суда Олег Лазарев. От имени президента России Владимира Путина за особые заслуги в укреплении законности и правопорядка юбилейной медалью «100 лет Верховному суду России» награждён председатель Псковского городского суда Николай Борисов.

Также знаком отличия судебного департамента при Верховном суде России «За усердие» II степени наградили председателя Великолукского городского суда Дмитрия Рудина.

Кроме того, почётной грамотой Псковского областного суда, совета судей Псковской области и управления судебного департамента в Псковской области наградили восемь судей, а почётной грамотой Псковского областного суда – шесть судей.

Также в рамках мероприятия наградили победителей конкурса «Лучший суд Псковской области – 2024». Среди судов со среднеобластной нагрузкой лучшим стал Великолукский городской суд, среди судов с нагрузкой ниже среднеобластной – Бежаницкий районный суд.

Лучшим судебным участком Псковской области 2024 года среди судебных участков с нагрузкой выше среднеобластной признан судебный участок № 38 Пскова, среди судебных участков со среднеобластной нагрузкой – судебный участок № 4 Дедовичского района, среди судебных участков с нагрузкой ниже среднеобластной – судебный участок № 3 Гдовского района.