Производство скота и птицы на убой увеличилось почти на 25% в Псковской области в январе

10:31, 25 марта 2025, ПАИ

36,3 тысячи тонн птицы и скота на убой произвели в Псковской области в январе 2025 года, что на 24,3 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

За первый месяц нынешнего года также произведено 19,5 тысячи тонн молока (рост на 10,3 %) и 6,4 миллиона штук яиц (рост на 10,3 %).

На конец января 2025 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчётам, составляло 58,3 тысячи голов, из которых коров – 29,7 тысячи, свиней – 1 млн 618,7 тысячи, овец и коз – 20,8 тысячи и птицы – 1 млн 670,6 тысячи голов.

По сравнению с сопоставимой датой прошлого года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,6 %, коров – на 2,5 %, овец и коз – на 7,9 %, птицы – на 1,5 %. Поголовье свиней, напротив, увеличилось на 11,3 %.

Ранее псковичам рассказали, что самым подорожавшим продуктом с 10 по 17 марта в Псковской области стал картофель (рост на 5,43 %), а самым подешевевшим – огурцы (снижение на 14,89 %).