Реставрационные работы одновременно ведут на 14 архитектурных памятниках Псковской области
Реставрационные работы одновременно ведут на 14 архитектурных памятниках Псковской области, рассказал генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 25 марта.
14 объектов, которыми занимаются специалисты АНО, уже находятся в реставрации, семь-восемь из них будут завершены в этом году. Ещё 12 объектов находятся на стадии проектирования.
В общей сложности в реставрационную программу, которая рассчитана до 2030 года, включены 69 объектов. Уже в этом году для всех будут готовы проекты по реставрации.
Денис Василенко уточнил, что в 2026 году из 69 заявленных объектов работы будут выполнены на 40. «Таким образом, ещё 29 останутся в «листе ожидания». Среди них – церковь Одигитрии на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове, церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы, ряд объектов по области – в Печорах, Изборске, Малах», – перечислил Денис Василенко.
Самый масштабный проект, над которым сейчас работают реставраторы, – Троицкий собор. Завершение его реставрации запланировано на 2027 год.
«Сейчас реставрируется Серафимовский придел – нижняя часть собора. Ведётся авторский надзор, нас также контролируют археологи и региональный комитет по охране объектов культурного наследия», – отметил Денис Василенко.
Ещё один большой объект – церковь Николы со Усохи в Пскове, а также работы по реставрации Стефановской церкви в Мирожском монастыре, продолжается и реставрация нескольких объектов в Псково-Печерском монастыре. Из девяти монастырских башен уже отреставрированы семь, в этом году завершатся работы на восьмой. В конце января сообщалось о пяти полностью отреставрированных башнях обители.
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Реставрационные работы одновременно ведут на 14 архитектурных памятниках Псковской области