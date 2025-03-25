Реставрационные работы одновременно ведут на 14 архитектурных памятниках Псковской области

15:24, 25 марта 2025, ПАИ

Реставрационные работы одновременно ведут на 14 архитектурных памятниках Псковской области, рассказал генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 25 марта.

14 объектов, которыми занимаются специалисты АНО, уже находятся в реставрации, семь-восемь из них будут завершены в этом году. Ещё 12 объектов находятся на стадии проектирования.

В общей сложности в реставрационную программу, которая рассчитана до 2030 года, включены 69 объектов. Уже в этом году для всех будут готовы проекты по реставрации.

Денис Василенко уточнил, что в 2026 году из 69 заявленных объектов работы будут выполнены на 40. «Таким образом, ещё 29 останутся в «листе ожидания». Среди них – церковь Одигитрии на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове, церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы, ряд объектов по области – в Печорах, Изборске, Малах», – перечислил Денис Василенко.

Самый масштабный проект, над которым сейчас работают реставраторы, – Троицкий собор. Завершение его реставрации запланировано на 2027 год.

«Сейчас реставрируется Серафимовский придел – нижняя часть собора. Ведётся авторский надзор, нас также контролируют археологи и региональный комитет по охране объектов культурного наследия», – отметил Денис Василенко.

Ещё один большой объект – церковь Николы со Усохи в Пскове, а также работы по реставрации Стефановской церкви в Мирожском монастыре, продолжается и реставрация нескольких объектов в Псково-Печерском монастыре. Из девяти монастырских башен уже отреставрированы семь, в этом году завершатся работы на восьмой. В конце января сообщалось о пяти полностью отреставрированных башнях обители.