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Общество

Пять башен Псково-Печерского монастыря полностью отреставрировали

В Псково-Печерском монастыре продолжается реставрация крепостных стен. В Острожной (Тюремной) башне установлены оконные заполнения, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Заменены деревянные перекрытия между ярусами и лестницы башни. Укреплены стены внутри и снаружи. Со стороны фасадов стен и башен проводится вертикальная гидроизоляция стен фундамента. Выполнено уплотнение песчаного основания под отмостку и устройство контура заземления», – отметили реставраторы.

По словам специалистов, полностью отреставрировано пять из девяти башен. Работы включали укрепление стен и фундаментов, замену деревянных перекрытий, ремонт кровли, реставрацию дозорной избы, изготовление и установку ворот, реставрацию кованых прапоров, подведение инженерных коммуникаций.

Отметим, построенная в 1558–1566 годах ограда монастыря сначала имела шесть башен; позже появились ещё четыре. На данный момент ограда включает в себя девять башен: Благовещенскую, Изборскую, Тарарыгину, башни Верхних и Нижних решёток, Тайловскую, Острожную (Тюремную), Петровскую, Никольскую.

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