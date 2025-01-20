Пять башен Псково-Печерского монастыря полностью отреставрировали

19:54, 20 января 2025, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре продолжается реставрация крепостных стен. В Острожной (Тюремной) башне установлены оконные заполнения, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Заменены деревянные перекрытия между ярусами и лестницы башни. Укреплены стены внутри и снаружи. Со стороны фасадов стен и башен проводится вертикальная гидроизоляция стен фундамента. Выполнено уплотнение песчаного основания под отмостку и устройство контура заземления», – отметили реставраторы.

По словам специалистов, полностью отреставрировано пять из девяти башен. Работы включали укрепление стен и фундаментов, замену деревянных перекрытий, ремонт кровли, реставрацию дозорной избы, изготовление и установку ворот, реставрацию кованых прапоров, подведение инженерных коммуникаций.

Отметим, построенная в 1558–1566 годах ограда монастыря сначала имела шесть башен; позже появились ещё четыре. На данный момент ограда включает в себя девять башен: Благовещенскую, Изборскую, Тарарыгину, башни Верхних и Нижних решёток, Тайловскую, Острожную (Тюремную), Петровскую, Никольскую.