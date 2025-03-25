В Псковской области отметили День работников культуры

22:42, 25 марта 2025, ПАИ

Во всех муниципалитетах Псковской области прошли мероприятия, посвящённые Дню работников культуры, во вторник, 25 марта. Руководители организаций, специалисты, учителя и наставники получили заслуженные награды за свою работу, пишут районные газеты.

Глава Пскова Борис Елкин отметил, что именно благодаря деятельности работников культуры ежегодно более 500 юных псковских талантов одерживают победы на конкурсах различных уровней. «Они неустанно трудятся над тем, чтобы организовать и провести свыше 1 500 культурных мероприятий в год, начиная с до масштабных фестивалей, которые собирают тысячи участников! Пусть ваши творческие идеи и дальше вдохновляют нас! Каждый день вы вносите огромный вклад в сохранение и развитие нашей богатой культуры, помогаете раскрывать таланты и дарите людям свет искусства», – поздравил глава Пскова тех, кто трудится в сфере культуры и искусства.

В этот день прошли праздничные мероприятия и в Печорском муниципальном округе. Так, глава муниципалитета Валерий Зайцев поздравил работников культуры и наградил сотрудников городских и сельских учреждений сферы за многолетний труд и вклад в развитие культуры округа. Он пожелал им творческого вдохновения и ярких идей, радости и благополучия.

Принимали поздравления и в Опочецком округе. Выставочный зал Дома культуры был полон гостей и всех причастных к этой дате, пишет районная газета «Красный маяк». К поздравлениям присоединился глава муниципального округа Юрий Ильин. «Вы основа духовного богатства нашего общества, именно благодаря вам сохраняется связь поколений, развивается творчество, живёт народная память», – сказал он, обращаясь к работникам культуры. Цветы, подарки, в том числе и творческие, добрые пожелания в адрес виновников торжества создали очень тёплую и дружескую атмосферу, добавили в газете.



В День работника культуры специалистов культурной сферы с профессиональным праздником поздравил глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров. Пожелав коллективу районного центра культуры здоровья, неиссякаемой энергии, творческих находок и новых проектов, он отметил насыщенный график творческой жизни коллектива, укрепление связей с коллегами из Смоленской области, Республики Беларусь, участие в районных и областных мероприятиях. Он вручил почётные грамоты администрации Усвятского муниципального округа за многолетний добросовестный труд, любовь к профессии методисту по звуковому оформлению Усвятского районного центра культуры Валерию Абраменко, библиотекарю МУК «Усвятский РЦК» Наталье Никоновой и культорганизатору филиала № 1 в деревне Церковище Светлане Банифатьевой.

«Работники культуры – это настоящие хранители нашего наследия и творческого духа. Они делают жизнь ярче и насыщеннее, вдохновляют нас на новые свершения и погружают в мир искусства. Благодаря им мы можем наслаждаться музыкой, литературой», – пишет газета «Новая жизнь».

Ранее сообщалось, что профессиональный праздник работников культуры в правительстве Псковской области отметили региональными наградами. Почётную грамоту губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вручила пяти специалистам отрасли его первый заместитель Вера Емельянова.