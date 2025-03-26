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Около 20 писем поступило на радиопроект «Живое письмо солдату»

Около 20 писем поступило на радиопроект «Живое письмо солдату». Об этом рассказала директор Центра культуры «Юбилейный» и структурного подразделения «Центр культурного развития» Острова Надежда Никифорова в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

На фото: Надежда Никифорова. Фото: ПАИ

«Ребята давно предлагали что-то новое придумать. И здесь как раз случился приезд нашего губернатора Михаила Юрьевича. А у ребят как раз было первое занятие в волонтерском корпусе, посвященном 80-летию Победы. И вот тут как раз и родилась эта идея. Михаил Юрьевич ее поддержал», – рассказала Надежда Никифорова.

Запустить проект удалось всего за неделю. На данный момент на радиостанцию поступило уже порядка 20 писем.

«Ребята уже давным-давно в волонтерской деятельности, существует и преемственность поколений, когда старшие объясняют, а младшие внимательно слушают. Конечно, помогаем, объясняем, рассказываем. Но ребята понимают, что такое сбор гуманитарной помощи, помогают во многих делах, поэтому очень часто сами находят темы, нужные слова, и они дорогого стоят – иногда такие наивные, но настолько искренние. Дети постарше и творчество свое пробуют, кто-то что-то сочиняет», – отметила она.

При этом участники проекта разного возраста по-разному воспринимают свое появление в эфире радио. «Самая главная эмоция у всех – это сначала недоверие, «точно ли я это разговариваю», а потом начинается осознание. Они начинают слышать свои слова совсем по-другому. И они начинают понимать, что это на самом деле нужно, это важно. Некоторые взрослые люди открываются совсем с другой стороны и находят в себе даже какие-то таланты», – подчеркнула Надежда Никифорова.

При этом Центр культурного развития открыт для сотрудничества. «Поможем записаться, поможем подобрать нужные слова. У нас уже работает большая команда волонтеров серебряного возраста, те, которые плетут сети, шьют. Я уверена, что они тоже найдут не одно и не два, а десятки искренних теплых слов в поддержку всем нашим героям», – заключила она.

Оператором проекта стала радиостанция «7 НЕБО», которая в марте запустила вещание на территории всей Псковской области. При поддержке редакций районных изданий «живые письма» в адрес участников СВО собираются из всех районов, их услышат во всех уголках региона. Ранее о радиопроекте рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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