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Депутат Псковской гордумы Юрий Бурлин стал гостем «Серебряного дождя». Главное

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 26 марта.

Главное из эфира:

  • в центре города много старых зданий, ветхих сетей, затопленных подвалов, но также много парков и благоустройства. Есть проблемы с подвалами, крышами. Но с точки зрения управления центр города в хорошем смысле удобен – есть большая обратная связь от жителей;
  • с тремя крупными управляющими компаниями, работающими на территории округа, у Юрия Бурлина сложились конструктивные взаимоотношения, но есть проблема с завышенными ожиданиями и потребительской позицией некоторых собственников жилья. «Многие жильцы думают, что за девять рублей за квадратный метр можно сделать что-то космическое в плане текущего ремонта и содержания дома. Но вопрос в том, что это их собственность и они тоже должны участвовать в её содержании»;
  • многие дома на территории округа уже капитально отремонтированы, но проблема в том, что зачастую ремонт был выполнен частично: жители в своё время сами отказались от некоторых работ. Есть сложности и с памятниками архитектуры: там стоимость любых работ нужно умножать на два, а то и на десять;
  • в этом году будет благоустроена площадка рядом с памятником солдату Первой мировой войны на улице Георгиевской – там уложат новое резиновое покрытие и установят новую детскую площадку;
  • гостиница «Космос» станет точкой притяжения, подтянет за собой обновление района. Развиваются набережные Псковы и Великой, появляются новые кафе. «Я всегда за баланс, чтобы и жителям было комфортно, и город развивался»;
  • раньше на территории округа было три ТОС, сейчас их около 15 – люди стали активнее. ТОС – это возможность решить вопросы, которые бюджет не покрывает. Но из-за новых ограничений стало сложнее: например, теперь нельзя тратить средства на общедомовое имущество;
  • капитальный ремонт школы № 2 столкнулся с рядом неожиданных проблем, включая углубление подвала на 70 сантиметров, которое не было предусмотрено заранее. Несмотря на задержки, ремонт завершился и учебный процесс был возобновлён. Этот опыт учтён, и теперь подход к капитальным ремонтам школ в Пскове стал более планомерным, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем;
  • проект капитального ремонта школы № 1 имени Леона Поземского подготовлен в Пскове;
  • в 2025 году шоу «Ночных волков» состоится в Калининградской области. Юрий Бурлин намерен поехать на него, но пока ищет варианты транспортировки своего «железного коня»: «В самолёт с мотоциклом не пускают».
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