Депутат Псковской гордумы Юрий Бурлин стал гостем «Серебряного дождя». Главное

18:34, 26 марта 2025, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 26 марта.

Главное из эфира: