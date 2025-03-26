Проект капремонта школы №1 подготовили в Пскове

17:48, 26 марта 2025, ПАИ

Проект капитального ремонта школы № 1 имени Леона Поземского подготовлен в Пскове, сообщил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в среду, 26 марта.

«Подготовлен большой проект ремонта школы № 1. Пока идёт поиск средств», – отметил гость студии и подчеркнул, что во всех новых проектах прорабатываются прежние ошибки, чтобы не допустить их повторения.

Как, например, при капитальном ремонте школы № 2 рабочие столкнулись с рядом неожиданных проблем, включая углубление подвала на 70 сантиметров, которое не было предусмотрено заранее. Несмотря на задержки, ремонт завершился и учебный процесс был возобновлён. Этот опыт учтён, и теперь подход к капитальным ремонтам школ в Пскове стал более планомерным, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.