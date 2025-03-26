Проблемы ведения государственного лесного реестра обсудили в Псковском областном Собрании

20:11, 26 марта 2025, ПАИ

Недостатки в работе федеральной государственной информационной системы лесного комплекса обсудили депутаты на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию под председательством Андрея Козлова. Поводом для включения вопроса в повестку комитета стало обращение Законодательного Собрания Ленинградской области в Министерство природных ресурсов и экологии РФ, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Андрей Козлов напомнил, что с 1 января текущего года вступили в силу новые правовые нормы, касающиеся ведения государственного лесного реестра. Он содержит сведения о лесных участках и их границах, о сделках с древесиной, о машинах и оборудовании, предназначенных для рубки лесных насаждений и вывоза древесины. В реестр также вносится навигационная информация, поступающая от транспортных средств, осуществляющих заготовку и транспортировку древесины.

В целях ведения лесного реестра была создана федеральная государственная информационная система лесного комплекса, к работе которой у участников оборота древесины есть большие нарекания. На практике наблюдаются регулярные сбои программного обеспечения, некорректное отображение вносимой информации, неполное отображение пространственных характеристик лесных участков и лесосек. При этом КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение требований, предъявляемых к внесению сведений в информационную систему.

«Учёт, бесспорно, должен быть, но программа «сырая» и работает некорректно, из-за этого страдают добросовестные лесозаготовители, чей бизнес, как мы знаем, и так сейчас испытывает временные трудности», – высказался Андрей Козлов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв подтвердил, что псковские лесопромышленники также жалуются на сбои информационной системы. «Действительно, возник большой пласт проблем, и многие лесопромышленники несут убытки из-за некорректной работы этой программы», – отметил он.

Председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов не стал отрицать наличие проблем в работе новой информационной системы. Вместе с тем он отметил её исключительную важность и прогрессивность.

«Это, конечно, грандиозная задумка, потому что в эту систему должны быть внесены ретроспективные и пространственные данные о каждом выделенном участке. Через неё будут оказываться десятки государственных услуг», – сказал он и предположил, что информационная система лесного комплекса в техническом плане является самой сложной из всех существующих в стране.

В связи с актуальностью поднятой проблемы члены комитета решили дополнительно проработать вопрос с бизнес-уполномоченным и местными лесозаготовителями и в случае их обращения в Собрание подготовить совместно с комитетом по природным ресурсам и экологии письмо в федеральные органы власти.