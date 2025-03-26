Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за 26 марта, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, возгорание случилось в мусоропроводе многоэтажки на улице Шестака в Пскове. Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
Также хозпостройка горела в деревне Смуравьево-2 Гдовского района. Предварительно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.
Кроме того, жилой дом горел в деревне Сковородка Стругокрасненского муниципального округа. Возможная причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве печи.
Помимо этого, садовый дом горел в деревне Засеново Куньинского района. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
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