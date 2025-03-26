Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

12:14, 27 марта 2025, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за 26 марта, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, возгорание случилось в мусоропроводе многоэтажки на улице Шестака в Пскове. Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Также хозпостройка горела в деревне Смуравьево-2 Гдовского района. Предварительно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.

Кроме того, жилой дом горел в деревне Сковородка Стругокрасненского муниципального округа. Возможная причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Помимо этого, садовый дом горел в деревне Засеново Куньинского района. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.