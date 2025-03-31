Прокурорская проверка назначена по факту падения великолукской школьницы в шахту крематория

12:33, 31 марта 2025, ПАИ

Прокурорская проверка назначена по факту падения 14-летней великолукской школьницы в шахту заброшенного крематория, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковской области. После падения с высоты четвёртого этажа девушка выжила, но получила серьёзные травмы.

Проверка организована по поручению прокурора Псковской области Андрея Мошкова.

Несчастный случай произошёл 30 марта. Две школьницы гуляли по заброшенному зданию на улице Больничной. Одна из них не увидела отверстие в полу и упала с четвертого на первый этаж. Девушка госпитализирована в детское хирургическое отделение Великолукской межрайонной больницы.

Во время проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям или бездействию виновных лиц, в том числе по ст. 293 УК РФ (халатность).

Также пройдёт проверка соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.