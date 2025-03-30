14-летняя школьница упала в шахту заброшенного крематория в Великих Луках

19:36, 30 марта 2025, ПАИ

14-летняя школьница получила тяжелые травмы, упав в шахту заброшенного крематория в Великих Луках. По предварительной информации, инцидент произошел во время прогулки с друзьями. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По свидетельствам очевидцев, подросток, передвигаясь по зданию, оступилась и провалилась в шахту с высоты четвертого этажа. Прибывшие медики оказали девочке первую помощь и доставили ее в больницу с различными травмами.

На месте работали следователи СК РФ, сотрудники полиции и эксперты. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.