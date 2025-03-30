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Происшествия

14-летняя школьница упала в шахту заброшенного крематория в Великих Луках

14-летняя школьница получила тяжелые травмы, упав в шахту заброшенного крематория в Великих Луках. По предварительной информации, инцидент произошел во время прогулки с друзьями. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По свидетельствам очевидцев, подросток, передвигаясь по зданию, оступилась и провалилась в шахту с высоты четвертого этажа. Прибывшие медики оказали девочке первую помощь и доставили ее в больницу с различными травмами.

  • 14-летняя школьница упала в шахту заброшенного крематория в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 14-летняя школьница упала в шахту заброшенного крематория в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 14-летняя школьница упала в шахту заброшенного крематория в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 14-летняя школьница упала в шахту заброшенного крематория в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали следователи СК РФ, сотрудники полиции и эксперты. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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