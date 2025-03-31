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Экономика

В Псковской области опубликовали второй каталог региональных производителей

Опубликован второй каталог производителей Псковской области. Издание включает в себя информацию о 146 предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • Каталог производителей Псковской области – 2025
    Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
  • Каталог производителей Псковской области – 2025
    Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
  • Каталог производителей Псковской области – 2025
    Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«В новый выпуск вошли ранее не охваченные отрасли – гончарная и ремесленная продукция, благоустройство, консалтинг, IT и новый вид туристического продукта – динамично развивающийся промышленный туризм», – отметил губернатор. Он также напомнил, что в прошлом году Псковская область вошла в число лидеров СЗФО по производству сельскохозяйственной продукции и промышленного производства благодаря стабильному росту предприятий и внедрению новых технологий и передового оборудования.

Ранее генеральный директор Фонда инвестиционного развития региона Екатерина Ершова рассказала, что в этом году число участников проекта выросло на 40 %. «Всё больше предприятий готово открыто демонстрировать свой технологический и кадровый потенциал», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, что первое издание каталога предприятий Псковской области опубликовали ещё в мае 2024 года. Тогда в его состав вошло почти 100 местных производителей.

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