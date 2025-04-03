Псковичи рассказали, какие сериалы они смотрят

07:53, 03 апреля 2025, ПАИ

40 % жителей Пскова любят смотреть отечественные сериалы, следует из итогов опроса, который специалисты сервиса SuperJob провели с 26 по 31 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы.

Кроме того, каждый третий опрошенный пскович заявил, что смотрит американские сериалы. Турецкие и британские сериалы назвали по 7 % респондентов, южнокорейские – 6 %, японские – 3 %, бразильские – 1 %. Также псковичи рассказали, что смотрят скандинавские, канадские, испанские и китайские сериалы. А вот 19 % респондентов заявили, что совсем не смотрят сериалы.

Чем старше респонденты, тем чаще они выбирают российские сериалы: среди молодёжи до 35 лет их смотрят 36 %, а среди граждан старше 45 лет – 49 %. Мужчины чаще женщин смотрят американские сериалы, а женщины чаще смотрят южнокорейские и турецкие сериалы.

Напомним, что Псковское агентство информации запустило новый проект, посвящённый кинематографу и теленовинкам. Каждую неделю на сайте ПАИ публикуются подборки самых свежих и интересных кинорелизов, которые обязательно стоит посмотреть.