Киноновинки: что смотреть с 31 марта по 6 апреля

15:24, 29 марта 2025, ПАИ

Настраиваемся на следующую неделю правильно: утром - глоток бодрящего кофе, днём - солнечные ванны, вечером - просмотр свежих фильмов и сериалов из подборки Псковского агентства информации.

Небольшая поездка Ридли с отцом-трудоголиком Эллиотом оборачивается ДТП. Машина сбивает настоящего единорога. Всё, может, и обошлось бы, но семья, на которую работает Эллиот, решает взять из этой ситуации максимум прибыли. Жадность приводит их к встрече с разъярёнными родителями детёныша единорога. «Смерть единорога» в кино с 3 апреля.

«Батя 2. Дед» - продолжение популярной комедии. История расскажет о летней поездке Макса к деду-фронтовику, пока родители заняты разводом. Дедушка становится настоящим другом и наставником для внука, а иногда и участником его беззаботных проделок. В кино с 3 апреля.

Исторический фильм «Падение короны» расскажет о Марии-Антуанетте и её семье в самый тяжёлый период для французской короны. Вдали от Версаля в ожидании суда они впервые оказываются такими уязвимыми. В кино с 3 апреля.

Три друга с необычными способностями могут читать мысли, видеть будущее и прошлое человека. Благодаря этому они неплохо устроились в жизни. Но беззаботное время заканчивается, когда на горизонте появляется человек, желающий отомстить им. Сериал «Гипнозис» на платформе Okko с 3 апреля.

В «Мире Юрского периода: Теория хаоса» компания друзей снова находится в самом эпицентре событий парка динозавров. Кто-то охотится за ними, и ребята должны разгадать заговор, чтобы спастись. 1 серия 3 сезона на платформе Netflix с 3 апреля.

Новая версия жизни Шерлока Холмса. На этот раз у знаменитого сыщика появится дочь. После загадочного убийства матери Амелия отправляется в Лондон, чтобы найти преступников и, возможно, родного отца. Сериал «Шерлок и дочь» на платформе Аmediateka с 3 апреля.