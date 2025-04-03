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Общество

Жители Псковской области стали одними из лучших на заочном этапе всероссийского конкурса по истории местного самоуправления

Школьники и один муниципальный служащий из Псковской области стали одними из лучших на заочном этапе IX Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В число победителей вошли 14 школьников и один муниципальный служащий из Псковской области. Они представили шесть муниципальных образований: Псков, Пыталовский, Опочецкий, Новоржевский, Локнянский и Новосокольнический муниципальные округа.

В своих работах участники исследовали историю местного самоуправления своего края, рассказывали о выдающихся деятелях муниципалитета, о наиболее ярких проектах обновления общественных территорий, а также снимали видеоролики об одном дне из жизни местного самоуправления.

Победители заочного этапа конкурса из Псковской области среди 800 участников со всей страны отправятся в Москву, где будут защищать свои работы перед профессиональным жюри двух ведущих вузов страны – РАНХиГС и Государственного университета управления.

Цель конкурса «История местного самоуправления моего края» – поддержка талантливой молодёжи, которая изучает историю своей малой родины и участвует в развитии местного самоуправления. Победители и призёры конкурса будут награждены в Колонном зале Дома Союзов Федерального Собрания России.

Ранее сообщалось, что эпистолярный конкурс «Святому братству верен я» объявлен в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

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