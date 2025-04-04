Депутат Алеся Михачёва провела встречу с жителями своего избирательного округа

12:42, 04 апреля 2025, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы по округу № 2 Алеся Михачёва провела встречу с жителями своего избирательного округа, сообщили ПАИ в пресс-службе Думы.

Речь шла о необходимости ремонта дороги у дома № 3 в переулке Машиниста, спиле старого тополя у детской площадки, неубранных ветках после обрезки проводов, установке «лежачего полицейского».

Также участники встречи рассказали о мусоре рядом с футбольным полем, где играют дети, и попросили организовать проверку состояния труб теплосетей во избежание аварий следующей зимой.

«Все обращения взяты в работу», – сообщила Алеся Михачёва на своей странице в соцсети и пообещала держать своих избирателей в курсе.