Встреча с писателем Владимиром Потресовым пройдёт в псковской библиотеке

23:47, 05 апреля 2025, ПАИ

Встреча «Вечных истин немеркнущий свет...» с писателем, журналистом, путешественником и книгоиздателем Владимиром Потресовым, приуроченная к 25-летию издательства «Пальмир», пройдёт в библиотеке микрорайона Овсище в Пскове 6 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Издательство «Пальмир» основано 20 января 2000 года в Москве после получения Потресовым лицензии. Идея возникла из-за трудностей с публикацией сибирских хроник семьи Менделеева. «Пальмир» с самого начала сделал ставку на качественное оформление и печать книг, отмечает основатель.

Среди книг издательства «Пальмир» – «Загадка Чудского озера» (Г. Н. Караев, А. С. Потресов), «Ледовое побоище: правда, мифы, ложь» (В. А. Потресов), «Главный символ Пскова», «Восточное Причудье: путешествие со смыслом» (Т. Наместникова).

Многие книги отмечены наградами – национальной премией Русского биографического института, Российской госбиблиотеки, «Литературной газеты» и центра «Орден».

На встрече также покажут фильм «Гибель Арбата» режиссёра ВГИКа Татьяны Юриной.