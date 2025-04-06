Названы компании – производители фальсифицированного сливочного масла

18:13, 06 апреля 2025, ПАИ

Названы компании – производители фальсифицированного сливочного масла. Об этом пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор провёл лабораторные исследования 10 199 образцов молочной продукции. Именно среди образцов сливочного масла было больше всего фальсификата – почти 25 %. Затем следуют сыры (16,18 %), творог (14,4 %), сухое молоко (13,24 %) и сметана (11,22 %).

Больше всего претензий к продукции компаний АО «Фурмановский гормолзавод», АО «ТМК «Тверца», ООО «Курский сыродельный завод», ООО «Милково», ООО «Восход», ООО «Молпром», ООО «Молсбыт», ООО «Горизонт», ООО «Мосальский молочный завод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Сливочная страна», ООО «Масжирпром» и ООО «Лав Продукт».

Самые частые нарушения – фальсификация молока жирами немолочного происхождения, несоответствие массовой доли жира, наличие органических кислот, крахмала, пищевых добавок и соды, которые не заявлены в составе. В некоторых образцах обнаружили запрещённую в России микробную трансглютаминазу.