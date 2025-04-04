Почти четверть проверенного Россельхознадзором сливочного масла оказалась фальсификатом

10:45, 04 апреля 2025, ПАИ

По оценке проведённых в прошлом году Россельхознадзором лабораторных исследований молока и молочной продукции выяснилось, что 13,09 % из них не соответствовали заявленному составу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, больше всего фальсификата обнаружили у сливочного масла (24,82 %), а также у сыра (16,18 %), творога (14,4 %), сухого молока (13,24 %) и сметаны (11,22 %). По итогам прошлого года доля фальсифицированной молочной продукции возросла до 13,9 % после 12,04 % в 2023 году.

Самыми частыми нарушениями стали присутствие соды, крахмала, органических кислот и пищевых добавок, несоответствие массовой доли жира, жиры в молоке немолочного происхождения.

Образцы для проверок приобретались в таких популярных торговых сетях, как «Светофор», «Магнит», «Дикси» и многих других, а одно из громких обвинений при продаже фальсификата прозвучало в адрес «Светофора».

Хоть в России и введена маркировка молочной продукции, её фальсификат всё равно не блокируется на кассе. На сегодняшний день механизм запрета фальсифицированной продукции всё ещё прорабатывается, отметили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Добавим, что с 24 по 31 марта сметана в Псковской области подешевела на 2,04 %.