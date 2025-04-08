Особый противопожарный режим установили ещё в одном районе Псковской области

13:35, 08 апреля 2025, ПАИ

Особый противопожарный режим установили в Невельском районе с 8 по 16 апреля, следует из постановления администрации муниципалитета.

На время действия режима запрещены посещение лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности, а также использование устройств для приготовления пищи на углях на территории лесов, на прилегающих территориях и землях общего пользования населённых пунктов.

Напомним, во время действия особого противопожарного режима минимальный размер штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах увеличивается с 15 до 40 тысяч рублей.

С начала пожароопасного сезона на территории Невельского района зарегистрировали два лесных пожара, площадь, пройденная огнём, составила 0,95 гектара. Работники ЛПС 3-го типа Невеля ликвидировали один ландшафтный пожар, угрожавший переходом огня на земли лесного фонда, сообщили ПАИ в Противопожарном лесном центре Псковской области.

Ранее особый противопожарный режим был установлен в двух районах Псковской области. Напомним также, что пожароопасный сезон начался в Псковской области с 1 апреля.